В Москве вслед за клещами проснулись гадюки

Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе. Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
"Трем сестрам предъявили обвинение в убийстве, так как они убили своего отца. Генеральная прокуратура изменила решение", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger. Поясним, что речь идео о сестрах Хачатурян, которые убили своего...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Уточняется, что гадюки распространены практически на всей территории Московской области. «Не стал исключением и парк «Лосиный остров», — рассказали в пресс-службе парка.
Сотрудники парка советуют при встрече со змеей по возможности тихо отойти.
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Также в московском регионе из-за необычно ранней весны начали просыпаться клещи, переносчики опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды, отметив, что в связи с этим на природных территориях проводятся профилактические работы.
Уточняется, что специалисты косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорог и тропинок и убирают валежник.
Москвичей также просят соблюдать меры личной безопасности при планировании прогулки в лесу. В частности, речь идет об облегающей закрытой одежде из светлых плотных тканей и высокой обуви.
Кроме того жителям столицы советуют не забывать использовать для профилактики укусов клещей репелленты. В случае укуса клеща москвичам рекомендуют немедленно обращаться в ближайший травматологический пункт.
Важно: клеща нужно удалять сразу после того, как он обнаружен на теле «жертвы». При этом выбрасывать клеща не надо. Кровопийцу нужно сохранить и сдать в лабораторию на анализ, чтобы убедиться, что он не является носителем энцефалита.
Предложение депутата Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции. Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента с главами фракций выступил против поправки Карелина, что привело к отказу от досрочных парламентских выборов. По словам близких к администрации президента источников издания, Кремль рассчитывал провести досрочные парламентские выборы в сентябре. Поправка Карелина была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, однако позиция Владимира Путина заключалась в том, что голосование по поправке должно быть консолидированным. Иными словами, для принятия поправки требовалась поддержка всех фракций.
В дагестанском селении Джемикент жители устроили самосуд над односельчанином. Поводом стало осквернение могилы матери. (Эмоции, конечно, часто превалируют над разумом, но все-таки самосуд - это не дело... прим. МГ.)
Мужчины в России спят крепче, чем женщины. Согласно опросу ВЦИОМ, 59% мужчин легко засыпают, а среди женщин таких только 47%. Также 49% женщин признались, что долго не могут заснуть, а среди мужчин таких лишь 34%.
Владимир Зельдин за свою долгую жизнь успел не только стать одним из любимейших актёров для наших соотечественников, но и целых два раза оказаться в Книге рекордов Гиннесса! Такую честь он заслужил своим необычайным трудолюбием.
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В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о запрете всех массовых мероприятий, в которых число участников превышает 5 тысяч человек. Есть у нас и другие новости о распространении инфекции и о том, что происходит в связи с этим.
Эксперты Роскачества решили проверить, насколько безопасны и прочны латексные презервативы. Оказалось, что в некоторых образцах содержатся цинк и изопропанол в повышенном количестве. Эти вещества, в свою очередь, потенциально токсичны и могут приводить к раздражению.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 12 тыс. 192 автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus. Под отзыв подпадают машины, проданные с сентября 2019 года по настоящее время.
Энтони Хопкинса можно с лёгкостью назвать одной из главных звёзд Голливуда. Его роль Ганнибала Лектора стала, без преувеличения, легендарной в мировой истории кинематографа. Обычно семейные дела звёзд такого уровня также становится достоянием общественности… но не в этом случае.
Увеличение числа енотов наблюдается в Москве. (Мы, в свою очередь, можем сказать, что это касается не только Москвы, но и других городов. Енот стал очень популярным зверьком, только вот рад ли он сам этому? Вряд ли... прим. МГ.)
Удивительно, но во время своего «исторического» выступления в Госдуме Владимир Путин совсем не выглядел победителем. Это был пожилой и несколько растерянный человек, без всякого блеска зачитывающий текст по бумажке.
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