В Москве вслед за клещами проснулись гадюки

В московском регионе из-за аномально теплой погоды раньше срока открылся змеиный сезон — вслед за клещами вышли из спячки гадюки.

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Уточняется, что гадюки распространены практически на всей территории Московской области. «Не стал исключением и парк «Лосиный остров», — рассказали в пресс-службе парка.

Сотрудники парка советуют при встрече со змеей по возможности тихо отойти.

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Также в московском регионе из-за необычно ранней весны начали просыпаться клещи, переносчики опасных инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды, отметив, что в связи с этим на природных территориях проводятся профилактические работы.

Уточняется, что специалисты косят траву возле детских и спортивных площадок, вдоль дорог и тропинок и убирают валежник.

Москвичей также просят соблюдать меры личной безопасности при планировании прогулки в лесу. В частности, речь идет об облегающей закрытой одежде из светлых плотных тканей и высокой обуви.

Кроме того жителям столицы советуют не забывать использовать для профилактики укусов клещей репелленты. В случае укуса клеща москвичам рекомендуют немедленно обращаться в ближайший травматологический пункт.

Важно: клеща нужно удалять сразу после того, как он обнаружен на теле «жертвы». При этом выбрасывать клеща не надо. Кровопийцу нужно сохранить и сдать в лабораторию на анализ, чтобы убедиться, что он не является носителем энцефалита.

По инф. rosbalt.ru

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