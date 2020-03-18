В Москве важного следователя отправили в тюрьму за взятку от «вора в законе»

В Москве вынесли приговор бывшему главе ГСУ СК РФ по столице Александру Дрыманову, обвиняемому по делу о взятке от криминального авторитета Шакро Молодого.

Александр Дрыманов

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Генерал Дрыманов приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 196 млн рублей. Суд также запретил Дрыманову занимать госдолжности в течение семи лет и отобрал у него звание генерала и государственные награды. В ходе прений прокурор требовал для Дрыманова 16 лет колонии.

Другого фигуранта дела, экс-начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко приговорили к 14 годам колонии. Ему также назначен штраф в 250 млн рублей.

Дрыманов был признан виновным в получении крупной взятки за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения подельнику «вора в законе» Шакро Молодого Андрею Кочуйкову.

Заметим, что в прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках.

Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. И среди работников силовых структур тоже, они ж обычные люди:

По инф. rosbalt.ru

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