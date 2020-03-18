ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон
2020-02-26-10-02-45
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
У Ирины Отиевой после скандала на шоу Малахова стало больше выступлений
2020-02-21-16-08-04
Недавно популярная советская и российская певица Ирина Отиева снова попала на первые полосы газет и интернет-изданий. Но к сожалению, не благодаря своему голосу, а из-за скандального выпуска программы "Прямой эфир", где шла речь об алкогольной зависимости...
«Маска молодости» для Софии Ротару
2020-03-03-02-35-28
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...

В Москве важного следователя отправили в тюрьму за взятку от «вора в законе»

По инф. rosbalt.ru   
18 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Москве вынесли приговор бывшему главе ГСУ СК РФ по столице Александру Дрыманову, обвиняемому по делу о взятке от криминального авторитета Шакро Молодого.

 

В Москве важного следователя отправили в тюрьму за взятку от «вора в законе»

  • Александр Дрыманов

Генерал Дрыманов приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 196 млн рублей. Суд также запретил Дрыманову занимать госдолжности в течение семи лет и отобрал у него звание генерала и государственные награды. В ходе прений прокурор требовал для Дрыманова 16 лет колонии.

Другого фигуранта дела, экс-начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко приговорили к 14 годам колонии. Ему также назначен штраф в 250 млн рублей.

Дрыманов был признан виновным в получении крупной взятки за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения подельнику «вора в законе» Шакро Молодого Андрею Кочуйкову.

Заметим, что в прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках.

Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. И среди работников силовых структур тоже, они ж  обычные люди:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 