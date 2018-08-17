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В Москве увековечили память летчика — Героя Советского Союза
По инф. rosbalt.ru   
17 Августа 2018 г.
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На высотке на Кудринской площади в Москве открыли мемориальную доску Герою СССР, летчику Сергею Алейникову. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

«Сергей Петрович — участник двух войн, советско-финской и Великой Отечественной. Участвовал в Битве за Москву и Сталинградской битве, причем во вторую иногда совершал по два боевых ночных вылета, а за всю войну сделал более 200 таких вылетов. Очень хорошо, что теперь в Москве увековечена память этого героя войны. Думаю, молодым жителям этого дома будет любопытно узнать о тех легендарных личностях, проживавших здесь до них», — сказал глава ведомства Алексей Емельянов.

Мемориальную доску из бронзы создали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

По инф. rosbalt.ru

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