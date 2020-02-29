В Москве устроили «похороны» бумажной медкарты

В Москве пациенты поликлиник постепенно переходят с бумажных медицинских карт на электронные. На фоне этого департамент здравоохранения столицы выпустил ролик с настоящими похоронами устаревшей бумажной медкарты. Видео посмотрели уже более 1 млн человек.

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Доступ к личным электронным медкартам сейчас имеют свыше 260 тыс. москвичей. По словам чиновницы, в течение года пользователи электронных медкарт получат доступ к объявлениям о диспансеризации, записи на прием к врачам, выписанным рецептам и направлениям к специалистам.

Москвичи в ближайшее время также смогут самостоятельно загружать в электронные медкарты выписки, снимки и результаты анализов.

Электронная медицинская карта - это удобно, как ни крути. Жаль только, что пока эта новация доступна только москвичам. Но думаем, что через пару лет (а может и раньше) бумажные карты уйдут в прошлое и в регионах. Все-таки жизнь идет вперед, и технический прогресс не остановить.

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По инф. rosbalt.ru

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