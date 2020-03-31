В Москве «сотрудник банка» обокрал врача УЗИ

В Москве обокрали специалиста по ультразвуковому исследованию. У женщины похитили деньги с банковской карты.

В полицию потерпевшая обратилась в ночь на 28 марта, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на правоохранителей. По словам врача УЗИ, ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудником банка. После разговора с незнакомкой со счета врача пропало около 383 тыс. рублей.

В полиции установили, что мошенница обманом получила реквизиты банковской карты врача и коды из SMS-сообщений. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело о краже.

В последнее время такие вот виды мошенничества участились в принципе, поэтому никогда не доверяйте незнакомцам, дорогие читатели! Мошенники дурят и пожилых людей, и наших с вами детей и внуков.Поэтому никогда ни в коем случае не сообщайте данные о своей карте и коды из смс. Настоящим сотрудникам банка они не требуются.



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По инф. rosbalt.ru

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