В Москве скончались два пенсионера, заразившиеся коронавирусом

Двое пожилых людей с положительным тестом на коронавирус умерли в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом в столице.

«Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», — отмечается в сообщении.

Между тем, специалисты, отслеживающие заболеваемость коронавирусной инфекцией в разных странах, обновили данные о размахе эпидемии. Статистика опубликована на сайте WorldMeters.

По информации на вечер среды, на планете насчитывается 452 тыс. 159 пациентов с коронавирусом. Избавились от вируса 113 тыс. 94 заболевших, однако растет число жертв: их уже 20 тыс. 494 человека — столько не уносила другая глобальная респираторная инфекция — свиной грипп (H1N1). Об этом заявили вирусологи из Центра Джона Хопкинса (США).

В связи с заболеваемостью свиным гриппом в 2009-10 годах тоже объявлялась пандемия, напоминают специалисты. Коронавирус пока распространяется около четырех месяцев, свиной грипп угрожал планете больше года. От H1N1 скончались 18 тыс. заразившихся

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Отметим, что у директора Всемирной организации здравоохранения другие данные о смертях. По словам Тедроса Гебрейесуса, в мире умерло 16 тыс. заразившихся.

Глава ВОЗ признал, что государства не смогли вовремя отреагировать на биологическую угрозу — они и мировое сообщество в целом «упустили этот шанс». «Начать активную борьбу с коронавирусом необходимо было еще месяц назад», — подчеркнул он.

Изначально очагом инфекции был Китай, позднее возникли другие крупные очаги: Южная Корея, Япония, Иран, Италия, Испания и США. В РФ количество заразившихся коронавирусом превысило 600 человек.

Медики уже не раз говорили о том, что вирус, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19, представляет особую угрозу для пожилых, а также для тех, чей иммунитет ослаблен серьезными болезнями. Именно поэтому, например, зафиксирована такая большая смертность от инфекции в Италии - ведь эта нация известна своими долгожителями, и их немало. Вот эту группу населения вирус и скашивает прежде всего. Вирус также больше атакует мужчин, нежели женщин. Поэтому нам, дорогие читатели, стоит особо поберечься и не выходить из дома без надобности. Напомним некоторые заголовки по теме:



По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...