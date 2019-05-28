В Москве родилась еще одна Арья из "Игры престолов"

За март и апрель в столице родилось 22 тыс. 553 ребенка. Специалисты говорят о весеннем беби-буме в Москве.

Как сообщает портал московской мэрии со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову, число новорожденных за первые два весенних месяца в этом году существенно превысило показатели 2018 года.

По ее словам, новорожденных москвичек чаще всего называли именами, популярными в столице уже несколько лет, — Александрами, Мариями и Софиями, а мальчиков — Михаилами, Александрами и Максимами.

Одну из новорожденных девочек в Москве этой весной назвали Арья в честь героини популярного сериала «Игра престолов». Ее родители подали соответствующие документы для регистрации в центр госуслуг «Мои документы» района Покровское-Стрешнево.

Кстати

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Недаквно выяснилось, что каждый десятый россиянин (12%) смотрит «Игру престолов». Это довольно высокий показатель, если учесть, что легально сериал можно смотреть только по платной подписке на кабельном канале. Для сравнения — в США первая серия финального сезона сериала «Игра престолов» установила рекорд по числу зрителей — около 17,4 млн человек. Это чуть больше 5 процентов от населения США. Социологи также выяснили, что для молодежи (31% среди 18-24-летних) сериал намного интереснее, чем для старшего поколения (2% среди людей в возрасте 60 лет и старше). Так что большинству из нас, наверное, совсем непонятна тяга молодежи называть детишек именами из этого сериала. А ваши дети-внуки что об этом думают?

По инф. rosbalt.ru

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