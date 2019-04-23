В Москве прошли похороны актрисы Ирины Цывиной

Звезду сериалов «Кадетство» и «Полицейский с Рублевки» Ирину Цывину похоронили на аллее актеров. Ее захоронение находится рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.

Ранее 22 апреля в московском Доме кино прошла церемония прощания с вдовой Евгения Евстигнеева, которую посетили ее дети, друзья и коллеги.



Напомним, Ирина Цывина ушла из жизни в Москве 18 апреля на 56-м году. Зрителям она наиболее известна по ролям в российских сериалах «Кадетство», «Полицейский с Рублевки» и «Папины дочки».

По инф. rosbalt.ru

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