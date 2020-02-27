В Москве присяжные частично оправдали перуанского травника

Коллегия присяжных Московского областного суда частично оправдала перуанского целителя Даниэля Диас-Струкова. Его обвинили в контрабанде наркотиков из-за посылки с лечебным отваром «кровь дракона». По словам, Диас-Струкова, он заказывал отвар для своих пациентов и не знал, что в нем есть запрещенное вещество. (Мы рассказываем об этой истории, чтобы наши читатели бездумно не прибегали к помощи всяких целителей, ведь неизвестно, как и чем они по факту лечат... прим. МГ.)

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Присяжные решили, что мужчина заслуживает снисхождения, поэтому вместо 15 лет заключения теперь ему могут назначить максимум десять лет лишения свободы.

Даниэль Диас-Струков — гражданин России, Перу и Испании. В Перу он выучился на целителя, после чего вернулся в Россию. Его задержали на почте в 2017 году, когда он забирал посылку с 11 бутылками так называемой «крови дракона». Оказалось, что в десяти из них содержится DMT (диметилтриптамин, запрещенный в России психоделик).

При обыске квартиры целителя правоохранители нашли порошок из кактуса Сан-Педро с небольшим содержанием мескалина и муку из листьев коки. Весной 2017 года мужчину отправили под стражу.

Диас-Струков утверждает, что заказывал лечебный отвар для своих пациентов с проблемами печени и желудка. Целитель признал происходящее «культурной ошибкой». Свою вину в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков он отрицает.

По словам Диас-Струкова, он хотел «поделиться знаниями, которые приобрел на родине отца [в Перу], чтобы помочь стране, в которой родился».

«Я хочу вернуться в Испанию, в которой проживает моя 12-летняя дочь. Если вы считаете, что я должен быть наказан, то я уже три года провел в заключении в изоляции от родных и общества, осознал свои ошибки и готов начать новую жизнь», − сказал он в последнем слове.

Объем наркотиков криминалисты МВД по Московской области посчитали по общей массе найденных веществ, а не по количеству наркотика в них. Из-за этого изначально мужчину обвинили в контрабанде и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. После того как ошибку вычислили, обвинение Диас-Струкову смягчили на покушение на сбыт в крупном размере.

Также выяснили, что невозможно точно вычислить, сколько DMT содержалось в заказанных бутылках с «кровью дракона», так как в России нет аналитического образца этого вещества. В январе 2020 года Диас-Струков подал гражданский иск к российскому правительству и МВД из-за того, что они не обеспечили специальные учреждения необходимым образцом для анализа. Суд его иск не принял.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...