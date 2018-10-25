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В Москве поданы заявки на два мероприятия в честь Великого октября
По инф. rosbalt.ru   
25 Октября 2018 г.
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Столичные власти подтвердили получение двух заявок на акции 7 ноября в день 101-й годовщины Октябрьской революции.

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Как сообщили в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции, одна заявка предусматривает шествие с 19:00 до 20:00 по улице Заморенова с последующим митингом с 20:00 до 21:30 у памятника Героев Революции. В акции планируется до 1 тыс. участников.

Вторая заявка поступила от коммунистов и других представителей левых сил. Они намерены провести шествие по Большой Дмитровке и митинг у памятника Карлу Марксу. Заявка предусматривает до пяти тыс. участников.

В мэрии ТАСС отметили, что все поступившие заявки должны быть рассмотрены в течение трех рабочих дней.

По инф. rosbalt.ru

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