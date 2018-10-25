В Москве поданы заявки на два мероприятия в честь Великого октября

Столичные власти подтвердили получение двух заявок на акции 7 ноября в день 101-й годовщины Октябрьской революции.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции, одна заявка предусматривает шествие с 19:00 до 20:00 по улице Заморенова с последующим митингом с 20:00 до 21:30 у памятника Героев Революции. В акции планируется до 1 тыс. участников.

Вторая заявка поступила от коммунистов и других представителей левых сил. Они намерены провести шествие по Большой Дмитровке и митинг у памятника Карлу Марксу. Заявка предусматривает до пяти тыс. участников.

В мэрии ТАСС отметили, что все поступившие заявки должны быть рассмотрены в течение трех рабочих дней.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ