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В Москве нашли клад врёмен Ивана Грозного
По инф. rosbalt.ru   
17 Мая 2019 г.
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Серебряную деньгу и три медных пула XV—XVI веков нашли археологи в Москве на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Клад был найден во время проведения работ по благоустройству. На сайте мэра Москвы сообщается, что монеты обнаружили на территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря на левом берегу реки Яузы.

В XV—XVI веках серебряная деньга была крупной суммой: за одну такую монету можно было купить еды на несколько дней. Три найденных медных пула были выпущены в Москве, самая ранняя монета датируется 1530 годом (время правления Василия III). Два других пула отчеканили уже при Иване Грозном. Сейчас монеты реставрируют, а затем их передадут в музейные фонды.

По инф. rosbalt.ru

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