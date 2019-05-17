В Москве нашли клад врёмен Ивана Грозного

Серебряную деньгу и три медных пула XV—XVI веков нашли археологи в Москве на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Клад был найден во время проведения работ по благоустройству. На сайте мэра Москвы сообщается, что монеты обнаружили на территории бывшего Спасо-Андроникова монастыря на левом берегу реки Яузы.

Шанс обнаружить в земле ценности прошлых веков есть у всех, кто умеет пользоваться металлоискателем. Такое везение улыбнулось в начале апреля жителю Великобритании. 30-летний мужчина нашёл сохранившуюся монету III века нашей эры, когда «прочесывал» с металлоискателем поле под Дувром. Бывают случаи, когда монеты «являют миру себя сами». Так, в Словакии в лесу близ деревни Ликавка большое количество старинных монет в земле раскопали кабаны. Их обнаружила семейная пара, прогуливавшаяся по лесу.

В XV—XVI веках серебряная деньга была крупной суммой: за одну такую монету можно было купить еды на несколько дней. Три найденных медных пула были выпущены в Москве, самая ранняя монета датируется 1530 годом (время правления Василия III). Два других пула отчеканили уже при Иване Грозном. Сейчас монеты реставрируют, а затем их передадут в музейные фонды.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ