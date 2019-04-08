В Москве госпитализирована актриса Алла Демидова

В Москве экстренно госпитализирована советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Алла Демидова, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в «Гоголь-центре».

По его словам, из-за этого спектакль с участием Демидовой «Ахматова. Поэма без героя», который должен был состояться сегодня в «Гоголь-центре», перенесен на 22 июня.

Алла Демидова прославилась благодаря ролям в фильмах «Дневные звезды», «Шестое июля», «Чайка», «Зеркало» «Стакан воды», «Незримый путешественник», «Настройщик» и многих других, а также на сцене Театра на Таганке — в спектаклях «Тартюф», «Час пик», «Гамлет», «Деревянные кони», «Борис Годунов» и «Вишневый сад».

На счету Демидовой целый ряд премий в области театра и кино — в частности, Государственная премия СССР, премия президента Российской Федерации, премия имени Станиславского и др.

Polit.ru

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