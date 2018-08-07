В Москве госпитализирован актер Иван Бортник

В Москве попал в больницу актер театра и кино Иван Бортник.

Как сообщает «Пятый канал», у 79-летнего артиста подозревали инфаркт. Между тем, по уточненным данным, у Бортника выявили желудочное кровотечение и сломанную шейку бедра.

Иван Бортник окончил Московское театральное училище имени Щукина в 1961 году и был принят в Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя. В 1967 году артист перешел в труппу Любимова Театра на Таганке, где очень сдружился с Владимиром Высоцким.

Центральные и главные роли в спектаклях Таганки: «Пугачев», «Мать», «На дне», «Живой», «Деревянные кони», «Борис Годунов», — принесли популярность и признание зрителей и критики.

По инф. rosbalt.ru

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