ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

В Москве госпитализирован актер Иван Бортник
По инф. rosbalt.ru   
07 Августа 2018 г.
Изменить размер шрифта

В Москве попал в больницу актер театра и кино Иван Бортник.

bortnik ivan 72

Как сообщает «Пятый канал», у 79-летнего артиста подозревали инфаркт. Между тем, по уточненным данным, у Бортника выявили желудочное кровотечение и сломанную шейку бедра.

Иван Бортник окончил Московское театральное училище имени Щукина в 1961 году и был принят в Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя. В 1967 году артист перешел в труппу Любимова Театра на Таганке, где очень сдружился с Владимиром Высоцким.

Центральные и главные роли в спектаклях Таганки: «Пугачев», «Мать», «На дне», «Живой», «Деревянные кони», «Борис Годунов», — принесли популярность и признание зрителей и критики.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 