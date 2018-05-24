В Москве будет суд над двумя полицейскими: ограбили 83-летнюю старушку!

В Москве передано в суд уголовное дело в отношении двух бывших полицейских, обокравших пенсионерку. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и краже, сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2017 года, когда обвиняемые приехали по вызову о мошеннических действиях в отношении 83-летней пенсионерки. По словам женщины, ей позвонили неизвестные и попросили передать деньги на лечение ее сестры. Полицейские воспользовалась шоковым состоянием пенсионерки и в ходе якобы оформления документов украли у женщины 60 тыс. рублей.

В прокуратуре отметили, что кражу запечатлела скрытая видеокамера, установленная в квартире родственниками пенсионерки в целях безопасности. Обвиняемые находятся под домашним арестом.

По инф. rosbalt.ru

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