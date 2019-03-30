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В московском переулке нашли древнее белокаменное надгробие
По инф. rosbalt.ru   
30 Марта 2019 г.
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Археологи откопали в Старопанском переулке в центре столицы фрагмент древнего белокаменного надгробия, принадлежащее знатному москвичу.

Археологи откопали в Старопанском переулке в центре столицы фрагмент древнего белокаменного надгробия, принадлежащее знатному москвичу.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия, специалисты изучают артефакт XVI—XVII веков, на котором сохранилось несколько вырезанных букв. В ведомстве отметили, что фрагмент надгробия относится к некрополю церкви Космы и Дамиана в Старых Панех. По предположениям археологов, надгробие принадлежало богатому горожанину, прихожанину церкви Космы и Дамиана.

«В настоящий момент в Старопанском переулке работы ведутся строго в пределах трассы старого трубопровода. Помимо фрагмента надгробия, специалисты ничего не обнаружили», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По инф. rosbalt.ru

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