В Могилеве коммунальщики нашли советский клад: денег бы хватило на целую машину!

В Могилеве несколько десятков пачек трехрублевых советских купюр обнаружили сотрудники ЖЭУ во время субботника.

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Как рассказала начальник одного из жилищных управлений города Татьяна Коропова, деньги, были перетянуты резинками и запакованы в целлофановые пакеты. Правда, сохранились они плохо, многие банкноты покрылись плесенью, поэтому их было очень сложно пересчитать. Однако счастливчики, обнаружившие находку, утверждали, что сумма составляла порядка трех тысяч рублей.

"Были даже предположения, что этих денег в те времена могло хватить на покупку машины. Возникли даже азартные споры, что конкретно можно было купить на эту сумму: "Волгу" или "Запорожец", - поделилась своими впечатлениями Коропова, но призналась, что дальнейшая судьба "клада" ей лично неизвестна, потому что находку решили оставить том же месте, где ее и нашли.

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