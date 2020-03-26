В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка прямо на детской площадке

В Магадане с травмами средней тяжести госпитализирована шестилетняя девочка, на которую напала стая собак на детской площадке.

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По информации медиков, у ребенка сильно покусаны ноги, есть укус на ухе. Пострадавшей сделаны уколы против заражения бешенством, в настоящий момент она находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщила агентству мать девочки, нападение собак произошло возле жилого дома в зоне детской площадки. Родители обратились в мэрию города и в полицию, однако до сих пор никакие меры приняты не были. По словам матери, собаки находятся в этом микрорайоне постоянно.

Региональное СУ СК РФ сообщило, что следователи проводят проверку по факту случившегося в отношении должностных лиц городской мэрии. Им грозит дело по статье «Халатность».

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По инф. rosbalt.ru

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