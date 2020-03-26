В Магадане стая бродячих собак напала на ребенка прямо на детской площадке

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
По информации медиков, у ребенка сильно покусаны ноги, есть укус на ухе. Пострадавшей сделаны уколы против заражения бешенством, в настоящий момент она находится в удовлетворительном состоянии.
Как сообщила агентству мать девочки, нападение собак произошло возле жилого дома в зоне детской площадки. Родители обратились в мэрию города и в полицию, однако до сих пор никакие меры приняты не были. По словам матери, собаки находятся в этом микрорайоне постоянно.
Региональное СУ СК РФ сообщило, что следователи проводят проверку по факту случившегося в отношении должностных лиц городской мэрии. Им грозит дело по статье «Халатность».
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Каких последствий ждать для экономики от мер, озвученных президентом в обращении к россиянам, рассказал глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В первую очередь, по мнению парламентария, Владимир Путин намерен не допустить скатывания экономики в глубокую рецессию и продолжать поэтапно снижать уровень бедности в стране.
В Севастополе археологи нашли остатки восьмой береговой батареи времен Крымской войны. Она была возведена для усиления защиты Севастопольской бухты и считается одним из ключевых оборонительных узлов города на протяжении XIX века.
По мнению юриста и учредителя компании «Правовая линия» Марии Лепщиковой, не во всех федеральных субъектах закроют наземные пункты приема ставок (ППС). Приостановление деятельности букмекеров будет выборочным, в зависимости от необходимости приостановить распространение коронавируса в тех районах. 24 марта в России опубликовали документ, где изложены нормы, позволяющие не допустить попадание вируса на территорию страны. Согласно документу, должны быть временно закрыты ночные клубы, казино, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на самые востребованные маршруты из Москвы в другие города России в весенний период, а «РЖД» отменили часть поездов и изменили периодичность поездок по России – виной тому снижение спроса.
Улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек, сообщает пресс-служба минтруда. Для осуществления выплат в повышенном размере из бюджета дополнительно потребуется около 7 млрд рублей. В качестве минимальной базы для расчета пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда.
В Госдуму внесен законопроект о дистанционном приеме пациентов в условиях пандемии. Инициатива, считают парламентарии, позволит повысить доступность медицинской помощи для граждан, в том числе нуждающихся в диагностировании коронавируса.
Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ — «Одноклассники» — запустил русский веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Великобритании в сфере интернет-технологий. Вернувшись на родину, он попытался создать уникальный сервис, вобравший в себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей русскоязычного сегмента.
Пандемия коронавируса существенно изменила жизнь жителей многих стран. Люди на фоне непрекращающейся паники и истерии порой совершают не поддающиеся здравому смыслу поступки, устраивают провокации и скупают продукты и бытовую технику. Рассказываем о самых необычных случаях.
Социологи Том Фогль (Tom S. Vogl) из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Джереми Фриз (Jeremy Freese) обнаружили положительную корреляцию между размером семьи и консервативными взглядами ее членов. Люди из крупных семей чаще выступают против однополых браков и абортов.
Недельные повседневные расходы россиян с 16 по 22 марта оказались рекордными в нынешнем году. Люди в панике продолжают не останавливаясь скупать продукты длительного хранения. (Население России не на шутку взволновано темпами распространения инфекции и примером того, что происходит в Италии... прим. МГ.)
В поселке Ревда Мурманской области уволили с должности главы местного культурно-спортивного центра Максима Россошанского, который также входит в Совет депутатов Ревды от «Единой России». Он угрожал владелице городского паблика из-за комментария в его адрес во «ВКонтакте».
Семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих смогут получать ряд дополнительных денежных выплат, которые полагались самому военному, но не были выплачены до момента его гибели. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.
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