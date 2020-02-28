В Липецке муж судьи набросился на жену и дочерей с ножом

В Липецке мужчина убил ребенка и ранил женщину и вторую ее дочь. Женщина работала мировым судьей. (Жуткая история, и главное, что ничего назад нельзя вернуть... прим. МГ.)

Как сообщили в СК РФ, 35-летний мужчина во время ссоры с женой ранил ее и двух дочек 11 и четырех лет, попытался поджечь квартиру и покончил с собой. Младшая девочка скончалась, женщина и 11-летняя девочка госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело.

Председатель СК поручил изучить причины и условия, которые могли способствовать преступлению.

Можно ли назвать адекватным человека, который совершил подобное? Конечно же нет, явно у супруга судьи были психические отклонения. Только если одно время они были, скорее всего, незаметны, то настал момент, и что-то послужило спусковым крючком. Но ладно бы дело закончилось просто ссорой, а то ведь в ход пошел нож и как следствие - умер ребенок. Давайте не будем игнорировать наших близких, и если вдруг с ними что не так, то лучше поговорить и во всем разобраться, чем доводить до драмы.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.



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По инф. rosbalt.ru

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