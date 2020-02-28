В Липецке муж судьи набросился на жену и дочерей с ножом

В Липецке мужчина убил ребенка и ранил женщину и вторую ее дочь. Женщина работала мировым судьей. (Жуткая история, и главное, что ничего назад нельзя вернуть... прим. МГ.)
Как сообщили в СК РФ, 35-летний мужчина во время ссоры с женой ранил ее и двух дочек 11 и четырех лет, попытался поджечь квартиру и покончил с собой. Младшая девочка скончалась, женщина и 11-летняя девочка госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело.
Председатель СК поручил изучить причины и условия, которые могли способствовать преступлению.
Можно ли назвать адекватным человека, который совершил подобное? Конечно же нет, явно у супруга судьи были психические отклонения. Только если одно время они были, скорее всего, незаметны, то настал момент, и что-то послужило спусковым крючком. Но ладно бы дело закончилось просто ссорой, а то ведь в ход пошел нож и как следствие - умер ребенок. Давайте не будем игнорировать наших близких, и если вдруг с ними что не так, то лучше поговорить и во всем разобраться, чем доводить до драмы.
Экспедиция на научном ледоколе «Натаниэль Палмер» обнаружила не отмеченный на картах остров возле Антарктиды. Он появился из-за таяния шельфового ледника. (Глобальное потепление оказывает большое влияние на природу, и было бы желательно сделать все возможное, чтобы его приостановить. А для этого человеку нужно меньше вмешиваться в природу. - прим. МГ.
Одаренный мелодист, Юрий Антонов давно и прочно завоевал сердца соотечественников на просторах большого Союза. Удивителен феномен простых песен Юрия Антонова, ставших на десятилетия нашими спутниками в жизни.
Счетная палата сообщила о неэффективном расходовании бюджетных денег, которые направляют на оснащение больниц и поликлиник. (Мало выделить деньги, надо успешно их освоить, и вот с этим-то проблемы в регионах большие. - прим. МГ.)
А вы знаете значение слова «ближний»? Это стало темой видеорассуждения блогера платформы YouTube Анатолия Хацаева, который взял на себя просветительскую функцию. Прогулку по зеленой зоне он совместил с толкованием данного слова.
Коронавирус продолжает активно распространяться по странам мира. Случаи заболевания зарегистрированы в Австрии, Норвегии, Финляндии, Румынии, очень сложная обстановка наблюдается в Италии. Добрался вирус также до Грузии, Пакистана и Южной Америки.
Омских школьников за хорошую учебу наградили просроченным лимонадом и макаронами. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на родителей одной из учениц. (Что сказать тут? Стыдно и еще раз стыдно должно быть властям региона за такие вот подарки для школьников... прим. МГ.)
Как хорошо быть богатым человеком, но так жить получается далеко не у всех. А по тем, кто денежки имеет, есть интересная статистика. Так, по количеству новых миллиардеров Китай обогнал США. По данным 2019 года, в Китае стало на 182 миллиардера больше, а Америка приросла только 59 богачами. Больше всего состоятельных людей с активами свыше миллиарда долларов проживают в Пекине, их 110 человек. А в Нью-Йорке таких счастливчиков 98.
В разных сферах деятельности людей применяются полимерные материалы. Особенно распространены искусственные решения в сегменте строительства и ремонтных работ. Для отделки фасадов домов и иных сооружений часто используют, к примеру, виниловый сайдинг. История популярного материала начала свой пусть из Канады, потребительской аудитории он был явлен примерно 60 лет назад. За время существования сайдинг претерпел конструктивные изменения и стал востребован теперь еще больше.
Коллегия присяжных Московского областного суда частично оправдала перуанского целителя Даниэля Диас-Струкова. Его обвинили в контрабанде наркотиков из-за посылки с лечебным отваром «кровь дракона». По словам, Диас-Струкова, он заказывал отвар для своих пациентов и не знал, что в нем есть запрещенное вещество. (Мы рассказываем об этой истории, чтобы наши читатели бездумно не прибегали к помощи всяких целителей, ведь неизвестно, как и чем они по факту лечат... прим. МГ.)
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