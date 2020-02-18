В Ленобласти полицейские попались на взятке. Опять история про покровительство!

Начальника одного из территориальных отделений полиции Всеволожского района Ленобласти и его заместителя изобличили в получении взятки в размере около 4 млн рублей. (И вновь правоохранители попадаются на коррупционных преступлениях, причем чаще всего как раз они берут деньги за пресловутое покровительство бизнесменов. - прим. МГ.)

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«Материальные блага, по версии службы собственной безопасности, они получали за общее покровительство деятельности бизнесмена. Установлено, что полицейские в общей сложности получили от предпринимателя 3,8 миллиона рублей», — отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и 47-му региону.

Полицейские «получали незаконное денежное вознаграждение от коммерсанта, занимающегося торговлей в городе Мурино».

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Один из полицейских задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В ГУ МВД России инициирована служебная проверка.

Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. И среди правоохранителей тоже, они ж тоже обычные люди:

По инф. rosbalt.ru

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