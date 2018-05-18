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В Ленобласти двое братьев-цыган обвиняются в убийстве восьмерых стариков
|По инф. rosbalt.ru
|18 Мая 2018 г.
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В Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении братьев-цыган — 54-летнего Романа Шашкова и 51-летнего Михаила Вербицкого. Они обвиняются в серии убийств и разбоев, сообщили «Росбалту» в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Установлено, что ночью 16 марта 2006 года злоумышленники проникли в частный жилой дом в поселке Вырица Гатчинского района, где жили две сестры 71 и 83 лет. Бандиты напали на женщин, избили их руками, ногами и монтировкой, после чего похитили 140 тыс. рублей и подожгли дом. Пенсионерки погибли.
Также ночью 18 февраля 2018 года они напали на 84-летнего мужчину. Они избили потерпевшего и похитили имущество. После этого преступники сбросили престарелого мужчину с кровати на пол, завалили его одеждой и предметами мебели, подожгли дом и скрылись. Пострадавший погиб в огне.
Шашков и Вербицкий входили в ОПГ, действовавшую в Ленобласти с 2006 года. Они причастны и к другим нападениям на пенсионеров. По ряду преступлений их уже осудили — Шашкова отправили на пожизненное, Вербицкого — на 19 лет в колонию строгого режима.
Всего преступники убили восьмерых пенсионеров.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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