В Латвии возобновят производство легендарных "РАФиков"

В Латвии планируют возродить выпуск автомобилей под легендарным брендом РАФ. С этой целью, сообщает «Российская газета», 30 августа в стране была учреждена фирма Rigas Autobusu Fabrika, RAF.

Как пояснил изданию директор «Вильнюсской автомобильной компании», эксперт по прибалтийскому авторынку Кирилл Шумейко, речь идет в первую очередь о мелкосерийном производстве электрического городского транспорта, в том числе микроавтобусов под знаменитым брендом РАФ.

«Фактически на РАФе хотят начать выпуск городских микроавтобусов на электрической тяге, а также небольших троллейбусов. Вероятнее всего, это будет транспортное средство на одной базе или гибрид автобуса и троллейбуса, который сможет подключаться к городской контактной сети для подзарядки и движения, а также иметь собственный запас хода на аккумуляторах», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, планируется наладить выпуск автоприцепов, которые обещают презентовать уже в 2019 году. Также возможна крупноузловая сборка микроавтобусов под брендом RAF совместно с одним из мировых автопроизводителей. Старт проекта намечен на 2020 год.

Фабрика РАФ появилась в Латвии в 1949 году. С 1950-х годов она выпускала автобусы и микроавтобусы, которые стали первыми в Советском Союзе маршрутными такси. На их базе также создавали кареты скорой медицинской помощи, которые работали на всей территории СССР. В 1998 году фабрика была закрыта в связи с банкротством.

По инф. rosbalt.ru

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