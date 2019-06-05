В Латвии штрафанули пожилого любителя старинного оружия: зенитку во дворе держал!

Суд конфисковал у 60-летнего жителя Елгавы, Андриса Клявы зенитное орудие времен Второй мировой войны, которое стояло во дворе его дома с 1993 года. Об этом, как сообщает Delfi, пишет газета Latvijas avīze.

40-миллиметровая зенитная пушка Bofors L60, выпущенная в Швеции почти 90 лет тому назад, была найдена Клявой, на бывшем полигоне Советской армии. Выяснилось, что она находится в нерабочем состоянии и мужчина оставил ее у себя во дворе как экспонат для туристов и карусель для детей.

Однако суд посчитал, что Андриса Клява нарушил закон, поскольку без разрешения заполучил «ключевые части оружия». Кроме того, полиция обнаружила у него две незарегистрированые винтовки «Маузер», «трехлинейку» Мосина, пистолет-пулемет ППШ, пистолет-пулемет MP-40 и 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.

В результате суд конфисковал у Клявы все оружие, назначив ему в виде наказания 80 часов общественных работ. Кроме того, «коллекционера» исключили из рядов Земессардзе — добровольной организации, являющейся частью Национальных вооруженных сил Латвии.

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По инф. rosbalt.ru

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