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В кубанских селах запустили ипотеку под три процента годовых

По инф. Российской газеты   
03 Марта 2020 г.
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На Кубани власти запустили программу льготной ипотеки для сельской местности, которая позволяет жителям брать кредиты в банках по уникально низкой ставке: всего три процента годовых.

В кубанских селах запустили ипотеку под три процента годовых

Программа рассчитана на развитие сельских территорий края и поэтому имеет ряд серьезных ограничений. Воспользоваться ей можно только для покупки недвижимости в селах, а не крупных городах. Также участник программы не может продать свою квартиру или дом в течение пяти лет после совершения сделки, даже если он уже погасил кредит, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

— Программа льготной ипотеки позволит комплексно развить сельские территории Краснодарского края, — заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, говоря о старте проекта. — Именно об этом неоднократно говорил президент России. Льготная ипотека станет толчком для строительной отрасли, край сможет выполнить нацпроект по вводу жилья. Сейчас люди часто переезжают в большие города, однако нам важно, чтобы количество жителей росло и в сельской местности. Со своей стороны мы продолжаем работу по модернизации сельской инфраструктуры, строительству школ и спортивных объектов, ремонту Домов культуры. Цель — дать возможность станичникам пользоваться теми же услугами, что и жители городов.

Глава региона подчеркнул, что льготная ипотека окажется огромной поддержкой для строительной отрасли.

— По сути, появится 2,5 миллиона новых потенциальных покупателей. Кредит в три миллиона рублей по ставке до трех процентов годовых — это реальная возможность для людей улучшить свои жилищные условия: построить дом или приобрести квартиру, — сказал глава края.

Банкам, которые примут участие в этой программе, будут возмещаться недополученные доходы за счет субсидий из федерального бюджета, сообщили в Минсельхозе края корреспонденту «РГ». Известно, что ранее Минсельхоз России сообщал, что объем финансирования льготной ипотеки из бюджета России в 2020 году составит миллиард рублей.

Еще до 23 февраля был открыт прием документов от банков, желающих принять участие в программе, и началось заключение с ними соглашений.

Среди жителей воспользоваться льготными условиями могут все желающие независимо от того места, где они постоянно проживают. Однако льгота предоставляется человеку только один раз.

В список сельских территорий Краснодарского края, участвующих в программе, вошли более 1,6 тысяч различных населенных пунктов. Среди них — прибрежные поселки, считающиеся курортами. Например, Абрау-Дюрсо, Анапа, Архипо-Осиповка, Лермонтово.

Многие семьи сейчас не могут позволить себе ипотечный кредит, причина этому - нестабильная экономика в стране, ведь доходы россиян не растут, а только падают, плюс ко всему ещё и инфляция зарплаты сжимает. Экономика страны, основанная на принципах "государственно-монополистического капитализма" - не позволяет рынкам развиваться, создавать новые рабочие места, повышать людям зарплату. Отсюда - и унылая картина в кошельках. Аналитики утверждают, что показатели реальных располагаемых денежных доходов населения в первом квартале 2019 года снизились на 2,3%. Большинство семей живут в режиме постоянной экономии, причем по большей части - на еде. Власти, конечно, сообщают, что будут работать над снижением ипотечных ставок, но понятно, что быстро понизить их не получится. А ипотека всего в три процента годовых - предложение очень заманчивое.

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