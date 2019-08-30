В красноярском микрорайоне мамы и бабушки митингуют: даешь детские сады!

Около сотни женщин из микрорайона Покровский в Красноярске вышли на стихийный митинг с требованием построить здесь детские сады.

Как передает «ТВК», под коллективным обращением к президенту подписались 450 человек, однако письмо вернули местным властям.

По данным издания, в микрорайоне в очереди на детсад стоят около 1 тыс. детей, но детсадов всего шесть.

«На что мне с ребенком жить? Мне приходится просить деньги у престарелых родителей, и мне уже стыдно. Мне 40 лет, а приходится жить вот так. И таких ситуаций у жителей Покровского очень много», — рассказала мать-одиночка Наталья Осипова.

Многим места в детсад все-таки дали, но в центре города, куда ездить не удобно, особенно если ребенок не один.

Социальная сфера, прямо скажем, не особо сильная сторона нашей жизни. Проблем, и кроме нехватки детских садов достаточно. Где-то, например, дома возводят, которые сразу после сдачи в эксплуатацию можно внести в разряд аварийных, дети-сироты получают квартиры в забытых богом местах, снабжение больниц даже самым элементарным оставляет желать много лучшего. В общем, список можно продолжать долго. И хорошо, что люди не только начинают видеть и анализировать, что "где-то что-то не так", но и поднимают эти вопросы, пытаясь найти способы решения проблем, как в данном случае красноярские мамы и бабушки. Действуя упорно и сообща можно ведь многого добиться, а под лежачий камень, как известно, вода не течет.

На сайте "Мои года", кстати, имеются разноплановые публикации о проявлении гражданской активности. Почитайте, пожалуйста, проявите неравнодушие к неравнодушным:

По инф. rosbalt.ru

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