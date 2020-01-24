В Красноярском крае несколько детей родились уже с онкологией. И это очень страшно...

В Красноярском крае дети стали появляться на свет с врожденными онкологическими заболеваниями. Как рассказал изданию «Проспект Мира» депутат Илья Зайцев, об этом в заксобрании сообщила заведующая отделением онкологии и гематологии «Центра охраны материнства и детства» Марина Борисова.

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Борисова отметила рост детской заболеваемости онкологией в целом и сообщила, что в минувшем году сразу трое детей родились с онкологическими заболеваниями кроветворной системы. Такие случаи были выявлены впервые.

Онкология - страшная вещь, и особенно пугает, что число россиян, у которых выявляют рак, продолжает расти. В год на учет в онкодиспансер встают около 600 тысяч человек... Этот страшный диагноз одинаково ставят и мужчинам, и женщинам, и даже детям. Поэтому врачам работы хватит точно... а нам лучше постараться сделать так, чтобы не стать пациентами, а для этого надо, как минимум, начать правильно питаться и придерживаться здорового образа жизни.

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По инф. rosbalt.ru

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