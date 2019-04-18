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В Краснодаре задержана пожилая развратница-педофилка
По инф. rosbalt.ru   
18 Апреля 2019 г.
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Сотрудники полиции в Краснодаре задержали пожилую женщину, подозреваемую в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней девочки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, преступление она совершила в 2011 году.

Сотрудники полиции в Краснодаре задержали пожилую женщину, подозреваемую в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней девочки

Как рассказали в пресс-службе, в полицию поступило сообщение о возможном преступлении сексуального характера в отношении 13-летней девочки, совершенном в Выборгском районе Петербурга. Следователь возбудил уголовное дело. 64-летнюю злоумышленницу задержали в Краснодаре. Она изобличена в том, что в 2011 года неоднократно насиловала ребенка.

Решается вопрос о доставлении женщины в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.

По инф. rosbalt.ru

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