В Коми скончался педагог, отдавший все что имел, на помощь детям

В Коми после тяжелой болезни на 87-м году жизни скончался ветеран педагогического труда и меценат Евгений Попов.

Как сообщает «Комиинформ», Евгений Попов скончался в реанимации больницы и в среду его похоронили.

Бывший учитель истории и обществознания Евгений Попов 40 лет преподавал в родном селе Айкино и понемногу откладывал деньги на исполнение своей мечты о новом доме — сначала с небольшой зарплаты, затем с мизерной пенсии. Однако в прошлом году он узнал, что детскому социально-реабилитационному центру в соседнем селе Гам нужна помощь, и отдал детям все накопленное — 1 млн рублей. Также он передал центру свой дом.

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По инф. rosbalt.ru

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