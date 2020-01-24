В Китае — первая смерть от коронавируса вне очага заражения

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами города Ухань в Китае. Как следует из сообщения местного комитета по вопросам здравоохранения, в северной провинции Хэбэй, умер 80-летний мужчина, который заразился новым вирусом после поездки в Ухань.

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Ухань считается очагом распространения этого опасного вируса. Умерший мужчина был родом из уезда Наньпи городского округа Цанчжоу, однако около двух месяцев он гостил у родственников в городе Ухань. Когда мужчина вернулся домой, он стал жаловаться на одышку, высокое давление. Врачи нашли у него хронический бронхит, а также эмфизему легких. Мужчина скончался.

Медики считают, что он стал жертвой нового типа коронавируса.

Между тем, китайские ученые определили, что собой представляет новый коронавирус. Это гибрид вирусов змеи и летучей мыши, говорится в отчете по результатам исследования. По словам экспертов, в организме змеи он приобрел новый поверхностный белок, в результате чего стала возможна передача вируса человеку.

В России, в свою очередь, люди активно закупают респираторные маски в местных аптеках. В частности, спрос на маски подтвердили в аптеках Петербурга, где ранее сообщили о трех случаях госпитализации — одного россиянина и двух китайцев. Пока подозрения на опасный вирус не подтверждаются. А в Москве некоторые столичные перевозчики отказываются везти из аэропортов Москвы граждан Китая или пытаются нажиться на ситуации, требуя с иностранцев двойную цену за поездку.

В Китае для недопущения распространения инфекции приостановили транспортное сообщение в городах Чиби, Эчжоу, Хуанган и Ухань. Также из-за коронавируса приостановлено движение транспорта в китайском городе Сяньнин. Как уточнили местные власти в Wechat, все маршруты общественного транспорта и пассажирские перевозки временно приостанавливаются с 10.00 24 января.

Вспышка была зафиксирована в декабре 2019 года. Количество подтвержденных в Китае случаев заражения людей пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло в четверг до 644 человек, 18 - погибли. Случаи заболевания были зафиксированы также в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Возбудителем стал ранее коронавирус 2019-nCoV. Геном вируса уже расшифрован и опубликован.

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По инф. rosbalt.ru

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