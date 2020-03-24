В Китае не исключают второй волны пандемии

В Пекинской экспертной группе по вирусам допускают повторение эпидемии коронавируса в городах Китая после победы над вспышкой в Ухане.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Профессор Ли Ланьцзюань рассказал порталу China News, что новыми очагами эпидемии могут стать Пекин, Шанхай, Шеньчжень и Ханьчжоу.

Угрозу второй волны связывают с массовым возвращением китайцев из тех стран, где сейчас бушует коронавирус. Кроме того, в Китай приезжает множество иностранцев.

Напомним, в последнее время в КНР не фиксируют случаев заражения коронавирусом, который зародился в китайской провинции Хубэй. При этом по всему миру уже заразились более 341 тыс. человек, 14 765 из них скончались. Центр пандемии сместился в Италию, где число жертв увеличивается на 500-800 человек ежедневно и достигло 5476.

Перед лицом больших эпидемий и опасностей нездоровья в глобальном масштабе ясно понимаешь, насколько в принципе хрупок наш мир. И как важно быть максимально ответственным, чтобы помочь ему все-таки вернуться в состояние равновесия.

А вот наши заголовки о борьбе с этой общей бедой:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...