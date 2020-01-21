В Китае из-за короновируса умер уже четвертый заболевший

Коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в китайском городе Ухань, привел к смерти четвертого заболевшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные органы здравоохранения.

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Скончавшемуся было 89 лет. 18 января он был госпитализирован с серьезными затруднениями дыхания, а 19 января скончался, несмотря на усилия врачей.

Всего в городе зарегистрировано 198 случаев заражения новым вирусом, лечение проходят еще 169 человек, из них девять человек находятся в критическом состоянии, 35 — в тяжелом.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти КНР сообщили в конце декабря. К 20 января в стране зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 — в Ухани, 5 — в Пекине, 1 — в Шанхае, 14 — в провинции Гуандун. Кроме того, есть случаи заболевания за пределами Китая: в Южной Корее, Японии и Таиланде. Установлено, что вирус может передаваться от человека к человеку.

По инф. rosbalt.ru

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