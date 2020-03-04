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В Казани школьник задумал массовое убийство одноклассников

По инф. Российской газеты   
04 Марта 2020 г.
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В Казани сотрудники МВД установили что местный школьник намеревался убить своих одноклассников. (Пугает, что это уже вторая история за последние несколько дней. Ранее об убийстве одноклассников говорили школьники из Саратова, правда, потом они отказались от своих слов. - прим. МГ.)

В Казани выявили школьника, готовившего массовое убийство одноклассников

Об этом сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

Он пояснил, что ученик одного из лицеев города сам позвонил в службу «112» и сообщил, что «готов перестрелять всех». Как оказалось, к этому моменту подросток уже снял ролик, из которого следовало, что он будто бы уже совершил преступление с помощью ножа.

Свои намерения парень мотивировал тем, что у него не было авторитета среди одноклассников и ему плохо дается иностранный язык.

Сейчас школьник находится на домашнем обучении под строгим контролем.

Отсутствие у ребенка авторитета среди одноклассников - проблема не такая безобидная, как кажется на первый взгляд. Дело в том, что сверстники нередко просто напросто травля неугодных им детей - всячески унижают их, издеваются, бьют. В конечном итоге это приводит к тому, что затравленный мальчик решает отомстить своим обидчикам, и начинает всерьез задуматься о совершении кровавой бойни. И здесь очень важно этого не допустить. Если учитель видит, что над ребенком издеваются, то надо сказать об этом родителям. И может лучше перевести внука или внучку в другую школу, чем ждать, когда произойдет что-то нехорошее в этой.

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