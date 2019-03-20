В Казани идет сопротивление сносу памятников истории

Гражданские активисты в Казани во вторник провели серию одиночных пикетов с целью привлечь внимание общественности и должностных лиц к сносу памятников архитектуры. Как сообщил общественный активист Дмитрий Егоров, пикеты прошли у Казанского кремля, у здания министерства культуры, у офиса продаж компании-застройщика «Арт Сити» и на улице Баумана.

«Речь идет о комплексе Арских казарм в Октябрьском городке. Эти здания уже не одно десятилетие находятся в статусе объектов, обладающих признаками культурного наследия. Но чиновники искусственно тормозили признание зданий культурным наследием, так как комплекс находится в удобном для застройки многоэтажками месте. На сегодняшний день одно здание уже снесено. Если мы не проявим сознательность, город может лишиться и оставшихся памятников», — рассказал Егоров.

Комплекс исторических Арских казарм — один из немногих комплексов в Казани, связанных с историей российской, еще царской, армии. А после революции 1917 года в этих постройках располагался Татарский стрелковый и артиллерийский полк 1-й Казанской стрелковой дивизии имени ЦИК ТАССР.

6 марта застройщик снес одно из зданий под номером 1/15, входящих в исторический комплекс, тем самым нарушив предписание комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. «В преддверии празднования 100-летия со дня провозглашения Татарской республики снос памятника, связанного с первыми годами ТАССР, — кощунство и надругательство над нашей историей», — отмечается в петиции, адресованной председателю комитета.

Общественные активисты требуют от властей республики внести Арские казармы в реестр памятников и взять исторический объект под охрану закона.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ