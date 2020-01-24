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В Казахстане педофила приговорили к кастрации и 25 годам колонии. Сурово!

По инф. rosbalt.ru   
24 Января 2020 г.
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Суд в городе Таразе (бывший Джамбул), административном центре Жамбыльской области Казахстана, приговорил 38-летнего мужчину к 25 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней. (Приговор вынесен серьезный, в России суды, как правило, назначают педофилам более мягкое наказание, и, конечно, ни о какой кастрации речь не идет. - прим. МГ.)

Также педофил будет подвергнут химической кастрации, его принудительно будут лечить от алкоголизма, ему пожизненно запрещено занимать педагогические должности. Также он выплатит потерпевшей 5 млн тенге ($13 232).

Преступление ранее судимый мужчина совершил в ноябре 2019 года. Семиклассница во время урока вышла в туалет, расположенный на улице, где и подверглась насилию.

Первые 5 лет осужденный проведет в «учреждении полной безопасности», оставшуюся часть наказания «в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности».

При этом в приговоре отмечено, что преступник раскаялся.

По инф. rosbalt.ru

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