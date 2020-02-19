В Каталонии нашли ритуальную пещеру с сотней древних рисунков

В пещере в Каталонии были обнаружены более сотни изображений, вырезанных на стенах. Исследователи считают, что в палеолитическую эпоху пещера служила для ритуальных целей.

Пещера Фонт-Мажор (Font Major) находится возле деревни Ла-Эсплуга-де-Франколи в провинции Таррагона в Каталонии. Осенью этого года группа исследователей спустилась в нее, чтобы оценить археологический потенциал пещеры. «Мы сделали случайное, экстраординарное и неожиданное открытие. Это было то, чего мы не искали», — сказал руководитель команды Жозеп Мария Вержеш (Josep Maria Vergès).

Возраст изображений, увиденных исследователями на стенах пещеры, составляет не менее пятнадцати тысяч лет. По мнению ученых, рисунков могло быть и больше, но некоторые из них, вероятно, были ненамеренно уничтожены современными людьми. До того, как стать охраняемой зоной, пещера была открыта для свободного посещения. Многие посетители, не подозревая о существовании древних изображений, прикасались к стенам и даже рисовали граффити.

Сорок из найденных изображений представляют собой животных (оленей, лошадей и быков), остальные являются абстрактными знаками и символами. Эксперты датировали их верхним палеолитическим периодом, преимущественно мадленской культурой, хотя некоторые могут быть немного старше, а другие, напротив, относиться к более позднему раннему неолиту.

Благодаря количеству и качеству найденных изображений пещера Фонт-Мажор стала знаковым открытием для каталонской археологии. По словам ученых, ничего подобного нет не только в Каталонии, но и во всей северо-восточной части Пиренейского полуострова. Правительство Каталонии объявило о намерении включить пещеру Фонт-Мажор в список объектов культурного достояния национального значения.

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Polit.ru

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