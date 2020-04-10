В Карелии экс-начальника колонии задержали по делу об избиении заключенного

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Бывшего начальника исправительной колонии №9 в Петрозаводске Ивана Савельева задержали по делу об избиении заключенного.
По словам адвоката Михаила Шогина, Савельеву вменяют статью о превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено по факту размещения в СМИ видео об избиении заключенного в колонии №9.
24 сентября 2019 года «Медиазона» опубликовала материал с рассказами осужденных о жестоких пытках, побоях и вымогательствах в ИК-9, в которых участвовал Савельев. Осужденные говорили о случаях с 2013 по 2019 годы. Экс-начальник колонии обратился в СК с требованием привлечь автора статьи и одного из заключенных к ответственности за клевету. Но уголовное дело заводить не стали.
Помимо этого, в сети появился ролик 2014 года, на котором Савельев и его заместитель Иван Ковалев бьют заключенного. По данным «МБХ медиа», администрация специально провоцировала осужденных на нарушения, а затем наказывала за них.
Следствие возбудило против Савельева уголовное дело о превышении должностных полномочий. В сентябре УФСИН Карелии начало собственную проверку.
В середине октября прошлого года заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил, что начальник петрозаводской ИК-9 Савельев «однозначно» будет уволен. 18 ноября Максименко сам подал рапорт об увольнении. Он пришел к такому решению после того как ему запретили комментировать работу ФСИН. Также он отмечал, что ему «стыдно» комментировать происходящее в колониях.
22 ноября 2019 года стало известно, что Савельева назначили начальником лечебно-исправительного учреждения №2 (ЛИУ №2) в городе Медвежьегорске. В этой должности он остается и по сей день.
Увы, отступления от норм служебного долга и морали - не редкость в среде людей, которые работают в органах правопорядка и учреждениях ФСИН (только не нужно всех огульно обвинять!). Этому способствует сама система - силовикам нужно отчитываться о работе и показатели должны быть хорошие. Только какой ценой они достигаются? Пытками, избиениями и тому подобным. А вот сотрудники ФСИН просто проявляют свои зверские качества. Одним махом, как говорится, нравы в полиции (и других структурах, через которые проходят люди, обвиняемые в нарушении закона) - не исправишь. Властям нужно менять что-то в системе отбора кадров и контроля за ними, а обществу - не спускать на тормозах ни одного случая противоправного поведения силовиков. А если все-таки человек стал жертвой пыток, то надо искать справедливости в Европейском суде. Благо, при рассмотрении дела там можно претендовать на максимальную объективность.
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