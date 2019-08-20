В Карелии будут судить маньяка, зверски убившего школьницу

Следователи в республике Карелия почти год собирали доказательства по делу об изнасиловании и жестоком убийстве 12-летней школьницы 12 сентября 2018 года. (Случай невероятно жестокий, от него мурашки по коже... прим. МГ.)

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Виновным был признан 60-летний местный житель, который напал на ребенка в поселке Рабочеостровск Кемского района.

В суд переданы материалы по статьям «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» (ч.4 ст. 132 УК РФ) и «Убийство малолетнего, сопряженного с насильственными действиями сексуального характера» (ч.2 ст. 105 УК РФ).

Отмечается, что по делу проведены 32 судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетические и ольфакторные.

По данным следствия, маньяк напал на девочку по дороге в школу и утащил в лес, где надругался над ней. Тело ребенка нашли в лесном массиве со множественными ножевыми ранениями.

Надо понимать, что маньяк - это, прежде всего, человек с нездоровой психикой. И вот эти отклонения и служат причиной таких страшных происшествий. Самое страшное, что эти люди могут жить рядом с нами и мы ничего не будем об этом знать, а потом окажется, что очень даже добропорядочный сосед убил ребенка... Увы, различить маньяка не так просто, они не ходят с табличкой с шее. Поэтому надо, чтобы дети и внуки были максимально осторожны при общении с незнакомыми людьми!

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По инф. rosbalt.ru

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