В Калиниграде женщина не смогла записаться к врачу, потому что... в живых не значится!

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Жительница Калининграда Алина Вишняускайте при попытке записаться на прием к врачу обнаружила, что уже несколько лет считается мертвой.
Как рассказала женщина в сториз на своей странице в соцсети Instagram, она попыталась записаться через онлайн-сервис, однако получила уведомление о том, что «услуга посмертно не оказывается».
После визита в поликлинику выяснилось, что в медицинской системе она числится умершей от цирроза печени в 2017 году, а за год до она якобы лечилась от алкогольного гепатита.
Вишняускайте отметила, что при этом в 2016 году наблюдалась по беременности и рожала, и об этом тоже должны быть записи в системе.
Кроме того, в ее карточке обнаружилось множество визитов к врачам, которых она не совершала, включая записи в других городах или на время 00:00. Кроме того, есть не соответствующая действительности информация о ее госпитализации в Новый год.
Женщина подчеркнула, что ни разу в жизни не теряла паспорт и медицинский полис, а в базе данных нет людей с полным соответствием имени. Вишняускайте собирается обратиться в прокуратуру.
Скорее всего, героиня этой истории столкнулась с каким-то сбоем в работе системы, но это сбой такого рода, что, мягко говоря, задевает за живое. Таким образом, мы видим, что в технологическом отношении сфера здравоохранения ой как не дотягивает до качественного оказания услуг пациентам, и с этим надо что-то делать. Но понимают ли это чиновники?!...
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