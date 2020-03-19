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В Калиниграде женщина не смогла записаться к врачу, потому что... в живых не значится!
По инф. rosbalt.ru   
19 Марта 2020 г.
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Жительница Калининграда Алина Вишняускайте при попытке записаться на прием к врачу обнаружила, что уже несколько лет считается мертвой.

В Калиниграде женщина не смогла записаться к врачу, потому что... в живых не значится!

Как рассказала женщина в сториз на своей странице в соцсети Instagram, она попыталась записаться через онлайн-сервис, однако получила уведомление о том, что «услуга посмертно не оказывается».

После визита в поликлинику выяснилось, что в медицинской системе она числится умершей от цирроза печени в 2017 году, а за год до она якобы лечилась от алкогольного гепатита.

Вишняускайте отметила, что при этом в 2016 году наблюдалась по беременности и рожала, и об этом тоже должны быть записи в системе.

Кроме того, в ее карточке обнаружилось множество визитов к врачам, которых она не совершала, включая записи в других городах или на время 00:00. Кроме того, есть не соответствующая действительности информация о ее госпитализации в Новый год.

Женщина подчеркнула, что ни разу в жизни не теряла паспорт и медицинский полис, а в базе данных нет людей с полным соответствием имени. Вишняускайте собирается обратиться в прокуратуру.

Скорее всего, героиня этой истории столкнулась с каким-то сбоем в работе системы, но это сбой такого рода, что, мягко говоря, задевает за живое. Таким образом, мы видим, что в технологическом отношении сфера здравоохранения ой как не дотягивает до качественного оказания услуг пациентам, и с этим надо что-то делать. Но понимают ли это чиновники?!...

  • Еще о разного рода историях из российского здравоохранения - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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