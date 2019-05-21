В Калифорнии местные власти пытаются противостоять цифровому тоталитаризму

Полиции и другим ведомствам американского города Сан-Франциско, что в штате Калифорния, больше нельзя использовать программу распознавания лиц. Как сообщает New York Times, решение было принято членами городского совета.

Теперь полиции города нельзя будет использовать технологию распознавания во время поиска подозреваемых по факту мелких и крупных преступлений, а также информацию, полученную из внешних систем, которые используют такую технологию.

В США технология распознавания лиц используется в некоторых аэропортах, на стадионах и в нескольких полицейских департаментах.

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Пободная технология активно используется в Китае, а в России только внедряется - и вызывает немало споров. В частности, мы писали о том, что тенденция на "цифровую паспортизацию" граждан, со включением в такое досье биометрических данных - может обернуться настоящим "цифровым тоталитаризмом". Ведь в руках государственных органов накапливается вся, что называется, "подноготная" о человеке - и в дурных руках она может обернуться множеством злоупотреблений. А кто гарантирует отсутствие дурных рук (и голов) во власти? Очевидно, подобными соображениями руководствуются и власти американской Калифорнии. Штат этот, кстати, наиболее продвинутый в Америке по части именно информационных технологий - именно здесь находится знаменитая Силиконовая долина, Мекка компьютерщиков всей планеты. Видать, эти-то знают, чем дело пахнет...

По инф. rosbalt.ru

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