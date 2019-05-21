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В Калифорнии местные власти пытаются противостоять цифровому тоталитаризму
По инф. rosbalt.ru   
21 Мая 2019 г.
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Полиции и другим ведомствам американского города Сан-Франциско, что в штате Калифорния, больше нельзя использовать программу распознавания лиц. Как сообщает New York Times, решение было принято членами городского совета.

В Калифорнии местные власти пытаются противостоять цифровому тоталитаризму

Теперь полиции города нельзя будет использовать технологию распознавания во время поиска подозреваемых по факту мелких и крупных преступлений, а также информацию, полученную из внешних систем, которые используют такую технологию.

В США технология распознавания лиц используется в некоторых аэропортах, на стадионах и в нескольких полицейских департаментах.

По инф. rosbalt.ru

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