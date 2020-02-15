В Италии — тоже демографический кризис. И серьезный!

Переживаемый в настоящее время Италией демографический кризис является худшим с момента окончания Второй мировой войны. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на обнародованные Римом статистические данные, население этой европейской страны убывает пятый год подряд. (Не только в России, оказывается, наблюдается серьезная проблема снижения численности населения, но и во вполне благополучной Италии. - прим. МГ.)



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В частности, наблюдается существенное превышение смертности над рождаемостью (на 212 тысяч в 2019 году) и снижение миграционного баланса: количество иммигрантов превысило число эмигрантов лишь на 144 тысячи человек.

Указанные цифры означают, что демографическая ситуация в Италии является наихудшей с 1918 года, поясняют исследователи.

Впрочем, Италия - не единственная страна-член ЕС на юге Европы, сталкивающаяся с серьезными демографическими вызовами. Так, соседняя Греция к середине 21 века потеряет почти 20 процентов населения страны по сравнению с началом 2000-х годов, утверждают немецкие исследователи.

Согласно опубликованному ранее прогнозу Берлинского института демографии и развития, к 2050 году в Элладе останется не более 8,9 миллионов жителей, тогда как сейчас количество греческих граждан составляет около 10,5 миллионов человек.

По инф. rosbalt.ru

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