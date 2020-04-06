В Италии не стало легендарного дизайнера обуви Серджио Росси

В Италии не стало обувного дизайнера Серджио Росси. Легенде мира моды было 84 года.

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Росси был доставлен в реанимацию Чезены в конце марта 2020 года за несколько дней до смерти, его состояние стремительно ухудшалось. Он был госпитализирован с подозрением на коронавирус, тест на который оказался положительным.

Серджио Росси родился в 1935 году недалеко от Болоньи, самом «обувном» регионе Италии в провинции Форли-Чезена. Обувным делом он начал заниматься в начале 50-х, открыв в 1951 году собственную фабрику в родной коммуне Сан-Мауро-Пасколи. Этому ремеслу Серджио научился у отца. Поначалу он выпускал только женские сандалии, босоножки с одним ремешком. В 1968 году основал свой бренд, который назвал Sergio Rossi. В 80-е годы сотрудничал с крупными итальянскими домами моды Versace и Dolce&Gabbana. Модели в туфлях от Серджио Росси щеголяли по подиуму Миланской недели моды. С тех пор бренд специализировался на женской обуви: экстравагантных туфлях со стразами на шпильке, изящных босоножках, но также и на модных кроссовках.

Сын Серджио Росси — Джанвито продолжает дело своего отца, но под собственной маркой, которую он запустил в 2007 году[6]. По его словам, он учился всему, наблюдая за отцом и его ремесленниками. В 2019 году Джанвито признавался, что когда рос, ему «было трудно отличить дом и фабрику: это была большая игровая площадка, где … было много друзей, которые работали на отца».

бренд Sergio Rossi. Он передал медучреждениям страны 100 тыс. евро на борьбу с COVID-19. Во время пандемии коронавируса итальянцы оказались фактически один на один с бедой. Эта страна встретила пандемию первой в Европе . Боролась с инфекцией страна фактически сама по себе. Не остался в стороне иОн передал медучреждениям страны 100 тыс. евро на борьбу с COVID-19.





По данным на 6 апреля в Италии насчитывается 128 948 тысяч человек, зараженных коронавирусом. Умерли 15 тысяч 887 человек, 21 тысяча 815 смогли вылечиться.

По инф. rosbalt.ru

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