В Испании — вспышка «синдрома оборотня». Виновато лекарство...

В Испании у 16 детей выявили «синдром оборотня», провоцирующий аномальный рост волос по всему телу.

Как сообщает El Pais, причиной заболевания стал препарат для лечения расстройства желудка. В его состав входил компонент миноксидил для стимуляции роста волос.

По данным властей страны, опасное лекарство продавалось в 30 аптеках. Сейчас оно снято с продажи.

При заболевании гипертрихозом («синдромом оборотня») у человека растут волосы на нетипичных местах.

Ужасно! К сожалению, природа в сочетании с достижениями цивилизации - иной раз выкидывает немыслимые фортели... А вообще в новостях науки и здравоохранения можно найти и немало хороших сообщений, вселяющих оптимизм:

По инф. rosbalt.ru

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