В Иркутской области студентка организовала спасательную операцию для косули

В селе Анга Качугского района Иркутской области на берегу реки провалился в глубокую расщелину самец косули. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщил заведующий отделом культурно-просветительского центра (КПЦ) святителя Иннокентия Александр Соколов.

Спасательную операцию, рассказывает он, организовала студентка из ИГУ. На помощь лесному гостю пришли представители «Заповедного Прибайкалья», лесник и заведующий КПЦ.

Процесс спасения животного запечатлели на видео.

По инф. Телеинформа

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