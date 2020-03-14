В Иркутске ребенок попал в больницу с переломом черепа. Всему виной сосулька!

В Иркутске девочка получила тяжелую травму головы из-за упавшей на нее наледи. Возбуждено уголовное дело. (Сейчас, с наступлением весны, когда с крыш в регионах Сибири сходит снег, надо быть очень внимательным. - прим. МГ.)

Как сообщили в СК РФ, 9 марта на семилетнюю девочку упала сосулька с крыши дома на Байкальской улице. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом теменной и затылочной кости справа. Она остается в больнице.

Возбуждено дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью). Следователи выяснили, что здание принадлежит коммерческому предприятию.

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По инф. rosbalt.ru

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