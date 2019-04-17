В Иркутске изданы дневники исследователя Сибири Даниэля Мессершмидта

В Иркутске издан перевод дневника первого исследователя Сибири Даниэля Мессершмидта. В этом – заслуга краеведа и члена иркутского отделения Русского географического общества Юрия Чивтаева. О своей работе он рассказал на пресс-конференции, посвященной деятельности регионального филиала РГО в 2018 году.

– Что касается Мессершмидта, то о его биографии, жизни написано и много, и мало. Все его богатейшее научное наследие сохранилось в рукописях на немецком и латинском языках. Практически ничего из этого не опубликовано, а уж переводов на русский вообще не существует. Этот немецкий врач был первым исследователем Сибири и нашего региона в том числе. В его дневниках 90 страниц об Иркутске. И нам это было недоступно, – отметил Юрий Чивтаев.

Он и решил исправить эту досадную ошибку. Добыл немецкое издание дневника исследователя, который вышел в Берлине в 1962 году. Нанял пятерых переводчиков с немецкого и двоих – с латинского. В целом работа над рукописями длилась около восьми лет, потому что тот немецкий, на котором писал Даниэль Мессершмидт, полон архаизмов, историзмов и устаревших грамматических конструкций. Старонемецкий язык, который не очень понятен даже носителям языка. Поэтому переводчикам пришлось повозиться.

Так же дела обстояли с латынью, которая вообще оказалась псевдонаучной, вульгарной латынью 18 века, содержащей множество биологических, зоологических терминов. По словам Юрия Чивтаева, те, кто владеет современной научной латынью, плевались, когда читали эти тексты.

В своих дневниках Даниэль Мессершмидт фиксировал все слова коренных народов России, в том числе живущих в Сибири. В те времена только зарождался эвенкийский язык, поэтому по рукописям исследователя можно проследить его становление. Поэтому издание Юрия Чивтаева может быть особенно любопытным для лингвистов.

Ознакомиться с первым томом дневников Даниэля Мессершмидта можно в иркутском отделении Русского географического общества и в библиотеке имени Молчанова-Сибирского.

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