В Интернете нашлись фото застолья с осужденным за убийство Немцова

Во «ВКонтакте» обнаружили фотографии застолья в колонии ФСИН с участием Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова. Они были опубликованы анонимным пользователем еще в июле 2018 года, но теперь на них обратил внимание проект Scanner Project.

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На снимках Дадаев в компании множества других осужденных сидит за накрытым столом.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года назначил Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, наказание в виде 20 лет лишения свободы. Фигуранты, признанные присяжными соучастниками убийства, получили сроки от 11 до 19 лет.

Мы подробно рассказывали об этом резонансном убийстве, и вот некоторые заголовки:

В настоящее время все осужденные отбывают наказания в различных исправительных колониях. Дадаев был этапирован в колонию строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске (ИК-3), где и должен был находиться в июле 2018 года. Однако такой режим отбывания наказания там не предусмотрен.

В сентябре 2018 года Дадаева из-за злостного нарушения порядка перевели на один год из иркутской колонии N3 в исправительную колонию N2 в Ангарске, где поместили в единое помещение камерного типа, напоминает «Интерфакс».

Отметим, два года назад в СМИ в сеть также попал короткий видеоролик из исправительной колонии № 3 в Амурской области, где отбывает наказание осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. На фотографиях он ест шашлыки и красную икру, а также пользуется мобильным телефоном и смотри телевизор. Служба исполнения наказаний тогда пояснила, что видео якобы снято в "комнате психологической разгрузки". Тем не менее, начальника колонии после афиширования этих скандальных фотографий отстранили от должности.

По инф. rosbalt.ru

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