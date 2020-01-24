В Иерусалиме теперь есть памятник жителям блокадного Ленинграда

В Иерусалиме открыли памятник «Свеча памяти», посвященный героическим защитникам Ленинграда в годы войны и жителям блокадного города. (Напомним, 23 января в Иерусалиме прошел пятый Всемирный форум памяти Холокоста. К нему и было приурочено открытие памятника. Побывал на форуме и Владимир Путин, а вот президент Польши Анджей Дуда мероприятие проигнорировал. - прим. МГ.)

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На церемонии, прошедшей в парке «Сакер», присутствовали также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой, мэр Иерусалима и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Владимир Путин перерезал ленту, удерживающую ткань, под которой был скрыт памятник.

Монумент был совместно спроектирован петербургскими и израильскими архитекторами. В основание памятника заложена капсула с землей Пискаревского мемориального кладбища, являющегося крупнейшим братским захоронением Второй Мировой войны.

Главным элементом композиции является стела, на которой размещены силуэты людей, а также символы Израиля и Ленинграда. Израиль символизирует опутанная колючей проволокой звезда Давида с менорой в центре. Символы Ленинграда — это изображения Медного всадника и Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий.

При приближении людей к монументу начинает работать метроном, который звучал в блокадном Ленинграде.

Это первый памятник в честь блокадного подвига Ленинграда в дальнем зарубежье.

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К слову, во время визита в Израиль Владимир Путин рассказал о поразившем его историческом факте о блокаде Ленинграда.

«За годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — сказал он на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти».

Путин подчеркнул: блокаду Ленинграда и Холокост нельзя ни с чем сравнить, хотя «в истории немало примеров невиданной стойкости и жертвенных подвигов». Также он отметил, что Израиль придает особое значение сохранению правды о вкладе СССР в победу над нацизмом и разделяет возмущение России попытками пересмотреть итоги войны и отрицать Холокост.

По словам Путина, в Израиле понимают всю значимость уроков Второй Мировой войны и не позволяют миру забыть, к чему приводит попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии. «Наш общий долг — передать эти знания будущим поколениям», — призвал Путин.

По инф. rosbalt.ru

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