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В Грузии бездомная собака стала нянькой для детей
По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2020 г.
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В грузинском сегменте Facebook набирает популярность видео, главной героиней которого стала бездомная собака-поводырь.

Бездомная собака в Батуми взяла под охрану детский сад и стала звездой соцсетей

Блогер Гурам Шерозия выложил запись, на которой собака помогает детям переходить дорогу в курортном городе Батуми.

Мохнатый «нянь» сопровождает детей во время прогулки на пешеходном переходе у центрального парка.

За сутки видео стало «вирусным» и набрало десятки тысяч просмотров.

Еще интересные случаи из жизни братьев наших меньших:

По инф. rosbalt.ru

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