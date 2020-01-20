В Грузии бездомная собака стала нянькой для детей

В грузинском сегменте Facebook набирает популярность видео, главной героиней которого стала бездомная собака-поводырь.

Блогер Гурам Шерозия выложил запись, на которой собака помогает детям переходить дорогу в курортном городе Батуми.

Мохнатый «нянь» сопровождает детей во время прогулки на пешеходном переходе у центрального парка.

За сутки видео стало «вирусным» и набрало десятки тысяч просмотров.

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По инф. rosbalt.ru

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