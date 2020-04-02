В Гонконге коронавирус нашли у кота. Значит и любимцы в опасности?..

Тест на коронавирус дал положительный результат у домашнего кота в Гонконге. COVID-19 сначала нашли у владельца животного.

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В уведомлении, опубликованном поздно вечером во вторник, 31 марта, департамент заявил, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные могут быть источником COVID-19, и владельцы не должны бросать своих любимцев, сообщает Reuters.

Эксперты назвали этот случай крайне редким. Он произошел из-за того, что владелец кота часто брал его на руки и прислонял к своему лицу, когда уже был заражен.

Всемирная организация здравоохранения разместила на своем веб-сайте информацию, что нет никаких доказательств того, что собака, кошка или любое домашнее животное может передавать COVID-19.

Тем не менее, эта обычная рыжая кошка является третьим животным с положительным тестом на коронавирус в Гонконге, после регистрации более ранних случаев, когда у двух собак был зафиксирован положительный результат при повторных анализах на вирус. Власти заявили, что кошка будет находиться под наблюдением ветеринаров.

В Бельгии также был зарегистрирован один случай коронавируса у кошки, которая, как считается, заразилась от своего владельца, согласно заявлению местной ветеринарной ассоциации.

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В то же время ученые из ветеринарного исследовательского института Китайской академии наук установили, что коты все-таки могут заразиться коронавирусом, зато инфекция не грозит собакам, свиньям, курам и уткам. Уязвимы перед вирусом, скорее всего, и человекообразные обезьяны, но это еще предстоит доказать.

Как следует из статьи в научной электронной библиотеке bioRxiv, больше всего уязвимы перед вирусом молодые кошки — он может привести к их смерти.

Одна больная кошка даже заразила соседку по клетке.

В то же время SARS-CoV-2 не мог эффективно размножаться в организме собак и не действовал на свиней и птиц, пишет rosbalt.ru.

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