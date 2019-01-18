В голове не укладывается: 70-летняя профессор пропустила занятия в вузе. Делом занимается ФСБ...

Самарское управление ФСБ занимается оперативным сопровождением уголовного дела в отношении 70-летней преподавательницы, экс-завкафедрой гражданского процессуального права Самарского университета Евгении Трещевой. По версии СК РФ, женщина своим отсутствием на работе нанесла ущерб государству в размере 30 тыс. рублей. Причем ей вменяют сразу две статьи УК РФ: о подлоге и мошенничестве.

Как рассказала Евгения Трещева в интервью «МК», суть обвинений сводится к тому, что она отсутствовала на рабочем месте две недели и получила за эти дни зарплату. «Объясню вам особенности работы преподавателя и научного сотрудника. Жалование платят за прочитанные лекции, проведенные занятия, а не за нахождение на работе с 9:00 до 18:00. У многих преподавателей и собственного кабинета-то нет. Расписание для нас — это святое. Но когда нет занятий по расписанию, мы не обязаны быть в университете. Есть такое понятие в нашей профессиональной лексике — „вторая половина дня“. Сюда входит написание статей, монографий, подготовка лекций и так далее. И заниматься этим ты можешь, где тебе удобно. Есть ведь для этого все возможности — телефон, интернет и компьютер, ручка и блокнот наконец. Это общепринято», — объяснила Евгения Трещева.

Профессор подчеркнула, что в дни «прогулов» у нее по расписанию не было ни лекций, ни заседаний кафедры, ни каких-либо других мероприятий. «Я не пропустила и не передвинула ни на минуту ни одного занятия. Я действительно находилась не в университете, а на лечении в санатории, но все время писала научные статьи, занималась рецензированием диссертационных работ», — отметила Трещева.

Профессор рассказала, что испытала сильное потрясение и в итоге попала в неврологическое отделение больницы с подозрением на инсульт, и прямо в палату к ней приходил следователь. «Не постеснялся», — отметила Евгения Трещева.

Она предположила, что дело связано с местом завкафедры, которое она занимала. Кроме того, Трещева выступала против политики теперь уже бывшего губернатора Меркушкина, заместителем которого был Дмитрий Овчинников — сейчас он является проректором вуза. По словам Трещевой, именно Овчинников требовал ее увольнения и в присутствии всей кафедры говорил, что если бы она уволилась по собственному желанию, то никакого уголовного преследования бы не было.

Прокуратура пока не утвердила обвинительное заключение. В защиту профессора выступили члены Совета по правам человека.

По инф. rosbalt.ru

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