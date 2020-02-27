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В Германии тяжелобольным разрешили уходить из жизни с помощью врача

По инф. polit.ru   
27 Февраля 2020 г.
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В Германии законодательно разрешили ассистированный уход из жизни с помощью профессионала.

В Германии законодательно разрешили ассистированный уход из жизни с помощью профессионала.

С 2015 года этот способ окончить жизнь был в стране запрещен.

Конституционный суд Германии признал закон 2015 года не соответствующим Конституции страны и постановил, что право на уход из жизни по собственному желанию неотделимо от других личных прав человека.

Теперь у врачей в Германии есть право оказывать консультации желающим завершить жизнь пациентам и выписывать им соответствующие лекарства. Вводить их врачи права не имеют.

Таким образом эвтаназия остается в Германии под запретом. Разрешена она в Нидерландах, Швейцарии, Бельгии, в четырех штатах США и Люксембурге. В Великобритании такой способ ухода ухода из жизни приравнен к убийству. В России в минувшем году руководство Минздрава говорило, что вопрос об эвтаназии очень сложный и должен решаться на референдуме.

Относиться к смерти нужно спокойнее, всё-таки это неизбежный закономерный процесс. А если человек уже долгое время более и страдает, то гораздо гуманнее помочь ему, чем наблюдать за мучениями. Но споры вокруг "легализации самоубийств" будут еще долгими, тут нет сомнений...

Polit.ru

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