В Германии тяжелобольным разрешили уходить из жизни с помощью врача

С 2015 года этот способ окончить жизнь был в стране запрещен.
Конституционный суд Германии признал закон 2015 года не соответствующим Конституции страны и постановил, что право на уход из жизни по собственному желанию неотделимо от других личных прав человека.
Теперь у врачей в Германии есть право оказывать консультации желающим завершить жизнь пациентам и выписывать им соответствующие лекарства. Вводить их врачи права не имеют.
Таким образом эвтаназия остается в Германии под запретом. Разрешена она в Нидерландах, Швейцарии, Бельгии, в четырех штатах США и Люксембурге. В Великобритании такой способ ухода ухода из жизни приравнен к убийству. В России в минувшем году руководство Минздрава говорило, что вопрос об эвтаназии очень сложный и должен решаться на референдуме.
Относиться к смерти нужно спокойнее, всё-таки это неизбежный закономерный процесс. А если человек уже долгое время более и страдает, то гораздо гуманнее помочь ему, чем наблюдать за мучениями. Но споры вокруг "легализации самоубийств" будут еще долгими, тут нет сомнений...
Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных российских купюр увеличилось в минувшем году по сравнению с предшествующим годом на 7,4% до 41,4 тыс. с 38,5 тыс. штук, следует из обзора Центробанка РФ.
584 302 доллара США потратила Северная Корея с 2010 по 2019 годы на покупку лошадей в России. В 2015 году сумма покупка оказалась самой значительной – 192 204 за 61 лошадь. В декабре прошлого года северокорейцы закупили десяток лошадей, потратив 75 509 долларов.
Эксперимент, проведенный с двумя видами птиц, показал, что они способны запомнить плохую пищу не на собственном опыте, а после просмотра видеозаписей, где показана реакция других птиц, пробовавших эту пищу.
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще живы? Это раз. И вопрос номер два: а как много ветеранов пользуются стационарными телефонами в принципе? Единицы... - прим. МГ.)
"Наши предки в каменном веке вели далеко не такой здоровый образ жизни, как утверждается в некоторых справочниках. Об этом в очередной раз свидетельствует новое исследование", - сообщает австрийское издание Der Standard.
О фанатичной преданности Малеева, советника директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессии врача ходят легенды. Спасая людей, Виктор Васильевич побывал в эпицентрах распространения самых опасных инфекций в странах Африки, Китае, Индии, Афганистане, Сирии, Бангладеш...
Подростки из Саратова готовились совершить массовое убийство в школе. Из мести они хотели убить «примерно 40 человек», сообщает Центр общественных связей ФСБ. (Страшно, что за последние дни это уже второе такое сообщение, ведь не так давно подростков, готовивших теракт в школе, задержали в Крыму. - прим. МГ.)
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